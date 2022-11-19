صور.. دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير على الشبكة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير على الشبكة العامة.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن ذلك جاء بعد جهود كبيرة ومتواصلة قام بها مجلس إدارة الشركة لتحسين الأداء وتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها جميع مناطق البلاد.

وتم الدخول بالوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير ذات القدرة الإنتاجية 250 ميجاوات عقب الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة لها.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أن العاملين بأقسام التشغيل والصيانة يعملون بشكل متواصل لتأهيل الوحدة الغازية الثالثة التي تخضع حالياً لأعمال الصيانة مما ترفع من قدرة إنتاج المحطة إلى كامل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 750 ميجاوات بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والدخول بها على الشبكة الكهربائية.