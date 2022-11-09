صور.. دخول بئر جديد للإنتاج بحقل النافورة النفطي

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، عن دخول البئر الجديد G318 للإنتاج بحقل النافورة النفطي الواقع جنوبي شرق ليبيا.

وأفادت الشركة في بيان، بأن ذلك يأتي ضمن خطط إدارة شركة الخليج العربي للنفط وتوصيات المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج، حيث تم أمس الثلاثاء، الانتهاء من تشغيل البئر G318 بالمحطة 5 ووضعه على الإنتاج بعد جهود كبيرة ومتواصلة باستكمال كافة أعمال الربط الميكانيكي وكافة الأعمال الكهربائية على البئر G- 318، كذلك وضع أعمدة وتركيب العوازل والأذرع وشد الأسلاك إلى المرحلة النهائية وتوصيل المحول الكهربي لتغذية مضخة ESP.

من جانبه أفاد مراقب الحقل بأن هذه البئر الثالث من مجموع 6 آبار يجري تنفيذها ولا زالت الأعمال على الآبار G- 242،G- 292 و G- 319 تحت الإنجاز وفي مراحلها الأخير.