صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، الأحد، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، ضمن عمليات متواصلة تقوم بها إدارة التحريات وجمع الاستدلالات للحد من ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 212 لتر من خمور محلية الصنع لغرض الاتجار بها بمنطقة بن عاشور.

وتم أيضاً ضبط شخص غاني الجنسية في كمين محكم وبحوزته عملات أجنبية مزورة (دولار، يورو) لغرض الاتجار بها بمنطقة بن عاشور.

وفي ذات السياق، تم ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 66 قرصاً مهلوساً (ريفوتريل) لغرض الاتجار بها بمنطقة قرجي/الشارع الغربي، وضبط شخصين غانيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما خمور محلية الصنع لغرض الاتجار بها بمنطقة الدريبي، بالإضافة إلى ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 30 قرصاً مهلوساً (ليريكا) وقطعتين بنيتين يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمنطقة أبومشماشة.

وتمكن جهاز دعم الاستقرار من ضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما 2.5 كيلوغرام من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بطرابلس، وضبط شخص ليبي الجنسية من ذوي السوابق في كمين محكم وبحوزته 8 أقراص مهلوسة (إكستسي، ريفوتريل) و5 قطع بنية مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمنطقة الهضبة.

وأعلن الجهاز أيضاً عن ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 23 قطعة بنية يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمنطقة الهضبة، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 7 قطع بنية يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمنطقة شارع الزاوية، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته قطعة بنية كبيرة يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها وسط العاصمة طرابلس.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.