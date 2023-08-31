صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، ضمن عمليات متواصلة تقوم بها إدارة التحريات وجمع الاستدلالات للحد من ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما نصف كيلوغرام و20 قطعة بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمنطقة المدينة الرياضية.

وتم أيضاً ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 60 لتراً من خمور محلية الصنع لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته نصف كيلوغرام من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

وفي ذات السياق، تم ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 50 قرصاً مهلوساً (إكستسي، ريفوتريل، ترامادول، ليريكا) لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 25 قطعة بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمنطقة غوط الشعال.

وتمكن جهاز دعم الاستقرار من ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 200 قرصاً مهلوساً (ترامادول) لغرض الاتجار بها بمنطقة غوط الشعال، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته قطعة بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش و29 قرصاً مهلوساً (ترامادول) لغرض الاتجار بها بمنطقة غوط الشعال.

وأعلن الجهاز أيضاً عن ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 28 قطعة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمنطقة الهضبة الشرقية.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.

محاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية من أولويات #جهاز_دعم_الاستقرار حيث تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات من… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الأربعاء، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣