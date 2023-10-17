صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون، ضمن العمليات الأمنية المتواصلة من قبل إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز لمحاربة الجريمة.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بضبط 3 أشخاص مصريي الجنسية بتهمة السطو المسلح على مواطن مصري والاستيلاء على مبلغ 12 ألف دينار ليبي منه، كما اعترف أحدهم بضلوعه في وقائع الهجرة غير القانونية عبر شواطئ صبراتة، وكان بحوزتهم هاتفين محمولين تم شرائهما بالمبلغ محل الواقعة.

وتم أيضاً ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 210 أقراص مهلوسة نوع (ريفوتريل) لغرض الاتجار بها داخل مدينة طرابلس.

وفي ذات السياق، تم ضبط شخصين ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما 45 قرصاً مهلوساً نوع (ليريكا) و7 قطع بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.

يتواصل تنفيذ العمليات الأمنية من قبل إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار لمحاربة الجريمة وضبط… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الاثنين، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣