صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون في غريان

أعلن جهاز دعم الاستقرار، الخميس، ضبط عدد من الخارجين عن القانون في مدينة غريان بالجبل الغربي، وذلك ضمن مهام الجهاز في مكافحة الجريمة بمختلف المدن الليبية.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بضبط شخصين ليبي الجنسية مطلوبين لدى مركز شرطة أبوزيان على ذمة قضايا سرقة، بالإضافة إلى ضبط شخصين ليبي الجنسية وبحوزتهما قطعة كبيرة الحجم بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش وقنبلة يدوية.

كما تم في ذات السياق، ضبط 7 أشخاص من العمالة الوافدة قاموا بالتعدي على مشروع جندوبة الزراعي المملوك للدولة الليبية.

ها واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى جهات الاختصاص.

ضمن مهام #جهاز_دعم_الاستقرار في مكافحة الجريمة، تمكن مكتب #غريان من ضبط عدد من الخارجين عن القانون.. ⦿ ضبط شخصين ليبيي… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الخميس، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣