صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون، ضمن العمليات الأمنية المتواصلة من قبل إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز لمحاربة الجريمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.



وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 4980 قرصاً مهلوساً (ريفوتريل) لغرض الاتجار بمدينة طرابلس، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 349 قرصاً مهلوساً (ليريكا، ترامادول) و7 قطع كبيرة من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمدينة طرابلس، بالإضافة إلى ضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما 170 لتراً من خمور محلية الصنع لغرض الاتجار بمدينة طرابلس.

وتم أيضاً ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 5 قطع كبيرة من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمدينة طرابلس، إلى جانب ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 140 قرصاً مهلوساً (ريفوتريل) لغرض الاتجار بمدينة طرابلس.

وفي ذات السياق، ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته خمور محلية الصنع و27 قطعة مختلفة الأحجام من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة المدينة الرياضية، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 4 قطع كبيرة من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمدينة طرابلس.

وتمكن جهاز دعم الاستقرار من ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 15 قطعة من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة طريق المطار، وضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما 18 قرصاً مهلوساً (ليريكا) و4 قطع مختلفة الأحجام من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمدينة طرابلس.

وأعلن الجهاز أيضاً، ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 6 قطعة مختلفة الأحجام من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة غوط الشعال، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 55 قرصاً مهلوساً (ريفوتريل، ليريكا) لغرض الاتجار بمنطقة عين زارة، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته قطعتين كبيرتين من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة طريق الشط.

كما أعلن جهاز دعم الاستقرار عن ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 18 جرام من مخدر الكوكايين لغرض الاتجار بمدينة طرابلس، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته قطعة كبيرة من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة قدح.

جهود مستمرة من إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار لمحاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وضبط… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في السبت، ٤ نوفمبر ٢٠٢٣