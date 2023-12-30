صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون، ضمن العمليات الأمنية المتواصلة من قبل إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز لمحاربة الجريمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بضبط 3 أشخاص ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهم 2500 قرص مهلوس لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 900 قرص مهلوس (ليريكا) لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

وتم أيضاً ضبط شخص تونسي الجنسية في كمين محكم وبحوزته قطعة أثرية لغرض تهريبها والاتجار بها بمدينة رقدالين.

وفي ذات السياق، تم ضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما 16 قطعة كبيرة مما يشتبه في كونه مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس، إضافة إلى ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 5 قطع كبيرة مما يشتبه في كونه مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

وتمكن جهاز دعم الاستقرار من ضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما خمور محلية الصنع لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم يقوم بتصنيع خمور محلية الصنع وبحوزته كمية كبيرة منها لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

وأعلن الجهاز أيضاً، عن ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته خمور محلية الصنع لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.

تواصلاً لعملياتها الرامية لفرض الأمن والنظام.. تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار من ضبط عدد… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في السبت، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣