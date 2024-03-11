صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون، ضمن العمليات الأمنية المتواصلة من قبل إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز لمحاربة الجريمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 2280 قرصاً مهلوساً نوع (أرتان) لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

وتم أيضاً ضبط 3 أشخاص ليبيي الجنسية بحوزتهم 350 قرصاً مهلوساً نوع (إكستسي) و13 قطعة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

وفي ذات السياق، تم ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته أقرص مهلوسة نوع (ترامادول) لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

وتمكن جهاز دعم الاستقرار من ضبط 4 أشخاص ليبيي الجنسية في كمين محكم بحوزتهم 32 قرصاً مهلوساً نوع (ريفوتريل، ترامادول، ليريكا) و10 قطع بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

وأعلن الجهاز أيضاً، عن ضبط 3 أشخاص ليبيي الجنسية في كمين محكم بحوزتهم 175 قرصاً مهلوساً نوع (ريفوتريل، ترامادول، أرتان) و13 قطعة بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.

تواصل إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار تنفيذ مهامها في مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية،… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الأحد، ١٠ مارس ٢٠٢٤