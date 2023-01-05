صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، استمراراً لجهود إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز في فرض الأمن والنظام.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بضبط شخصين ليبيي الجنسية وهما شقيقين ضمن المتطوعين لدى العصابات الإجرامية التي يقودها المدعو “الكاني”، وبحوزتهما بندقيتا كلاشينكوف وذخيرة وقنبلة يدوية، واعترفا خلال التحقيق معهما بارتكاب جرائم السطو المسلح وسرقة المنازل وكانا شاهدين على عمليات تصفية لأسرى من قوات بركان الغضب بمنطقة قصر بن غشير.

كما تم ضبط شخص ليبي الجنسية وبحوزته 130 قرصاً مهلوساً (ليريكا) بمنطقة حي الآثار.

وفي ذات السياق، تم ضبط شخصين ليبيي الجنسية، أحدهما ضابط شرطة، يقومان بإصلاح السيارات والآلات الثقيلة لصالح العصابات الإجرامية التي يقودها المدعو “الكاني”، كما قاما بنقل الآليات الثقيلة والدبابات، وقيادة الآليات الثقيلة لحفر المقابر الجماعية وإقامة السواتر الترابية لصالح تلك العصابات الإجرامية، بمنطقة سوق الخميس امسيحل.

وتم أيضا ضبط شخص ليبي الجنسية قام بسرقة مركبة آلية بمنطقة الهضبة ثم قام بسرقة هاتف محمول من طفل صغير السن بمنطقة مشروع الهضبة، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 38 قرصاً مهلوساً (ترامادول) و37 قرصاً (أبتريل) بمنطقة أبوسليم، بالإضافة إلى ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 40 قرصاً مهلوساً (أرتان) بمنطقة قرية الساعدي.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.