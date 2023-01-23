صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، استمراراً لجهود إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز في فرض الأمن والنظام.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بضبط 6 أشخاص ليبيي الجنسية في عمليات مختلفة بتهمة الانتماء إلى العصابات الإجرامية التي يقودها المدعو “الكاني”، وذلك بعد ورود بلاغات من مواطنين بشأن عودة المطلوبين إلى مقار إقاماتهم.

كما تم أيضاً ضبط شخص ليبي الجنسية وبحوزته 25 قرصاً مهلوساً (أرتان، ترامادول، ريفوتريل) بمنطقة قرجي، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 4 قطع مختلفة الأحجام مما يشتبه في كونها مخدر الحشيش و30 قرصاً مهلوساً (إكستسي) و5 غرام من الكوكايين بمنطقة المنصورة.

وفي ذات السياق، تم ضبط شخص ليبي الجنسية وبحوزته 12.5 لتر من خمور محلية الصنع لغرض الاتجار بمنطقة الحي الجامعي.

هذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.