صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، استمراراً لجهود إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز في فرض الأمن والنظام.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ضبط شخصين ليبيي الجنسية على متن مركبة آلية مسروقة بالتعاون مع جهاز الدعم المركزي غريان بمنطقة الهيرة، واعترف المتهمان بسرقة المركبة أمام مسجد أثناء أداء الصلاة بمنطقة مشروع الهضبة.

وتم أيضاً ضبط شخصين ليبيي الجنسية بحوزتهما 146 قرصاً مهلوساً نوع (ليريكا) لغرض الاتجار بها بمنطقة أبوسليم.

وفي ذات السياق، تم ضبط شخص ليبي الجنسية تم رصده عبر كاميرات المراقبة في اشتباه بسرقة هاتف محمول من أحد نزلاء مستشفى الحوادث بأبوسليم، وبالتحقيق معه اعترف المشتبه به بسرقة الهاتف وبيعه لأحد المتاجر بشارع الرشيد.

وتمكن جهاز دعم الاستقرار من ضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم بحوزتهما 70 قرصاً مهلوساً نوع (ليريكا) لغرض الاتجار بها بمنطقة أبوسليم، وضبط شخص ليبي الجنسية بحوزته 14 قطعة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها وسط مدينة طرابلس، بالإضافة إلى ضبط شخصين ليبيي الجنسية بحوزتهما 20 قرصاً مهلوساً نوع (ريفوتريل) لغرض الاتجار بها بمدينة طرابلس.

كما أعلن الجهاز عن ضبط شخص ليبي الجنسية بحوزته قطعة كبيرة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمنطقة طريق السور، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم بحوزته قطعة كبيرة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمنطقة المنصورة.



هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.