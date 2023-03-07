صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، استمراراً لجهود إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز في فرض الأمن والنظام.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ،بضبط تشكيل عصابي من 6 أشخاص ليبيي الجنسية يمتهنون تهريب المركبات الآلية إلى دولة الجزائر كما تم حجز 6 مركبات آلية كانت بحوزتهم.

وتم أيضاً ضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما 78 قرصاً مهلوساً (ليريكا) و17 قطعة بنية مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بطرابلس، وضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما 33 قرصاً مهلوساً (ليريكا) و5 قطع بنية مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بطرابلس.

وفي ذات السياق، ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 27 قطعة بنية مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بطرابلس، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 18 قطعة بنية مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بطرابلس، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 16 قطعة بنية مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بطرابلس.

وتمكن جهاز دعم الاستقرار من ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 8 قطع بنية مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بطرابلس، وضبط 3 أشخاص ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهم 14 قطعة بنية مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بطرابلس.

كما أعلن الجهاز عن ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 12 قطعة بنية مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بطرابلس، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 6 قطع بنية مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة غوط الشعال، بالإضافة إلى ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 43 قرصاً مهلوساً (ليريكا) وخور محلية الصنع بمنطقة مشروع الهضبة.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.