صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، استمراراً لجهود إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز في فرض الأمن والنظام.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بضبط شخصين ليبيي الجنسية وبحوزتهما 123 قرصاً مهلوساً (ليريكا) و8 أقراص (ريفوتريل) و10 أقراص ترامادول و15 قطعة بنية يشتبه في كونها مخدر الحشيش بطرابلس.

وتم أيضاً ضبط شخص ليبي الجنسية وبحوزته 145 قرصاً مهلوساً (ليريكا) و3 أقراص (إكستسي) و5 أقراص (ترامادول) و11 قطعة بنية يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة السياحية، وضبط 3 أشخاص ليبيي الجنسية وبحوزتهم 115 قرصاً مهلوساً و 16 قطعة بنية مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة مشروع الهضبة.

وفي ذات السياق، تم ضبط شخص ليبي الجنسية وبحوزته 200 قرصاً مهلوساً (ليريكا) بمنطقة باب بن غشير، وضبط شخص ليبي الجنسية وبحوزته 190 قرصاً مهلوساً بطرابلس، بالإضافة إلى ضبط شخص ليبي الجنسية وبحوزته 15 قرصاً مهلوساً (ليريكا) و20 قرصاً (ترامادول) و8 قطع بنية مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة أبوسليم.

وتمكن جهاز دعم الاستقرار من ضبط شخص ليبي الجنسية وبحوزته 13 قرصاً مهلوساً (ليريكا) بمنطقة أبوسليم، وضبط شخص ليبي الجنسية وبحوزته 10 أقراص مهلوسة (ليريكا) بمنطقة رأس حسن، وضبط شخص ليبي الجنسية وبحوزته قطعتين بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بطرابلس.

كما أعلن الجهاز عن ضبط شخص ليبي الجنسية وبحوزته 14 قطعة بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بطرابلس، وضبط شخص ليبي الجنسية وبحوزته 11 قطعة بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بطرابلس.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.