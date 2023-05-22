صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، استمراراً لجهود إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز في فرض الأمن والنظام.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بضبط شخص ليبي الجنسية (غ.ع) أحد المتطوعين لدى العصابات الإجرامية التي يقودها المدعو “الكاني”، واعترف بمشاركته في الهجوم على العاصمة طرابلس.

وتم أيضاً ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 26 قطعة بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش وسط طرابلس، بالإضافة إلى ضبط شخصين ليبيي الجنسية وبحوزتهما 17 قطعة بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة فشلوم.

وفي ذات السياق، تم ضبط شخصين ليبيي الجنسية وبحوزتهما 42 قطعة بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة باب بن غشير، وضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما 135 قرصاً مهلوساً من عدة أصناف و 7 قطع بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بوسط العاصمة طرابلس.

وتمكن جهاز دعم الاستقرار من ضبط 4 أشقاء قاموا بعرقلة أعضاء إدارة التحريات أثناء عملية ضبط أخيهم (ر.ف.ق) في كمين محكم بشراء قطعة من مخدر الحشيش بمنطقة باب بن غشير، وتم ضبط محفظة بها 47 قطعة بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش، بالإضافة إلى ضبط 3 أشخاص ليبيي الجنسية وبحوزته 5 قطع بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس.

وأعلن الجهاز عن ضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما 18 قطعة بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة الكريمية، وضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما 12 قطعة بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بطرابلس، وضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما 10 قطع بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة طريق السور.

كما تم أيضاً ضبط شخص ليبي الجنسية (ع.ص.ع) مطلوب على ذمة قضية خطف وقتل والمطلوب لدى مركز شرطة طريق المطار في القضية 2016/4 أحداث، وضبط شخص ليبي الجنسية ينتمي للعصابات الإجرامية التي يقودها المدعو “الكاني” ومطلوب على ذمة قضايا قتل، كما اعترف بابتزاز المسجونين بسجن الشرطة القضائية ترهونة، وضبط شخص ليبي الجنسية (ع.ش) أحد المتطوعين لدى العصابات الإجرامية التي يقودها المدعو “الكاني”، بناء على شكوى مقدمة من المواطن (ح.ب.ع).

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.