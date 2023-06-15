صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، الأربعاء، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، استمراراً لجهود إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز في فرض الأمن والنظام.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بضبط 3 أشخاص ليبيي الجنسية في كمين محكم بحوزتهم قنينتي خمور 52 قطعة بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش و11 قرصاً مهلوساً بطرابلس.

وتم أيضاً ضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم بحوزتهما 140 قرصاً مهلوساً نوع (ريفوتريل) و130 قرصاً نوع (ترامادول) وقطعة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة حي الانتصار، وضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم بحوزتهما 166 قرصاً مهلوساً نوع (ريفوتريل، ترامادول، أبيتريل) بمنطقة شعبية السياحية.

وفي ذات السياق، تم ضبط 3 أشخاص ليبيي الجنسية بحوزتهما 29 قنينة مختلفة الأحجام من خمور محلية الصنع اثنان منهما بمنطقة غوط الشعال والثالث بمنطقة الهضبة، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم بحوزته 60 قرصاً مهلوساً نوع (ريفوتريل) لغرض الاتجار بها بمنطقة أبوسليم.

وتمكن جهاز دعم الاستقرار من ضبط شخص ليبي الجنسية بحوزته 51 قرصاً مهلوساً نوع (ريفوتريل، أرتان) بمنطقة المدينة الرياضية، وضبط شخص ليبي الجنسية بحوزته 11 قطعة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة الهضبة.

وأعلن الجهاز عن ضبط شخصين ليبيي الجنسية بحوزته قطعة متوسطة الحجم بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة المدينة الرياضية.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.