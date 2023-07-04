صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، استمراراً لجهود إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز في فرض الأمن والنظام.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بضبط شخص ليبي الجنسية يقوم باستدراج الفتيات وإيهامهن بأنه شخص غني، حيث قام باستدراج 8 فتيات، وتم ضبطه وبحوزته صكوك مصرفية وعملات أجنبية وبطاقات شحن رصيد يستخدمها في إغوائهن.

وتم أيضاً ضبط شخصين ليبيي الجنسية على متن مركبة رباعية الدفع، قاما بالسطو المسلح على متجرين تجاريين في منظقة المنصورة وغوط الشعال، وكان بحوزة أحدهما سلاح ناري (مسدس).

وفي ذات السياق، تم ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 23 قطعة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بها بمنطقة الهضبة.

وتمكن جهاز دعم الاستقرار من ضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته 5 قطع بنية اللون مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش و 8 أقراص مهلوسة (إكستسي وريفوتريل) لغرض الاتجار بها بمنطقة الهضبة.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.