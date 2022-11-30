صور.. «دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأربعاء، عن تمكن إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز، ضمن مهامها في محاربة الجريمة، من ضبط عدد من الخارجين عن القانون.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بضبط 4 أشخاص يمتهنون سرقة الخردة الحديدية وتم ضبطهم أثناء قيامهم بسرقة السياج الحديدي لمصنع المشروبات بحي الأكواخ، وضبط شخص ليبي الجنسية يمتهن تزوير مستندات المركبات الآلية (كتيبات ورخص قيادة) والأختام والضرائب الخاصة بإدارة المرور بمنطقة أبوسليم.

كم تم ضبط شخص ليبي الجنسية بحوزته 6 قطع يشتبه في كونها مخدر الحشيش وقرصان مهلوسان نوع (ريفوتريل) بمنطقة طريق المطار، بالإضافة إلى ضبط شخص ليبي الجنسية بحوزته 3 قطع يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة شارع عمر المختار، وضبط شخص ليبي الجنسية بحوزته قطعتين مختلفتي الحجم يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة الشارع الغربي.

وفي ذات السياق، تم ضبط شخص ليبي الجنسية بحوزته قطعتين كبيرتين يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة الهضبة البدري، زضبط شخص ليبي الجنسية بحوزته قطعة كبيرة و8 قطع مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة قصر بن غشير.

وتم أيضاً، ضبط شخص ليبي الجنسية بحوزته 9 قطع مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة الدريبي.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.