صور.. «دعم الاستقرار» يقبض على متورطين في ارتكاب جرائم بترهونة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأحد، القبض على عدد من المتورطين في ارتكاب جرائم في مدينة ترهونة.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فإنه بعد ورود معلومات مصدرية عن وجود مجموعة من المتطوعين لدى العصابات الإجرامية التي كان يرأسها المدعو “الكاني”، تم إعداد فريق من إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بجهاز دعم الاستقرار لمتابعة الموضوع، وبعد البحث والتحري تم ضبط 4 أفراد (ح. ع. ع.) و(أ. م. أ.) و(م. م. ف.) و(أ. ه. خ.) والمتروطين في عمليات التعذيب والإخفاء القسري والقتل.

وبعد التحقيق مع المضبوطين، اعترفوا بوجود مقبرة بشركة الكهرباء في سوق الخميس امسيحل، بها جثمان المواطن (عبدالباسط القيلوش)، والطفل (ميلاد جابر).

وتم على إثر ذلك إعلام مكتب النائب العام، والانتقال لمكان الواقعة رفقة أعضاء من جهاز المباحث الجنائية ترهونة والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، بالتعاون مع اللواء 444 قتال، وجاري العمل حالياً لاستكشاف الموقع.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المقبوض عليهم إلى مكتب النائب العام.