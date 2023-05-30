صور.. «دعم الاستقرار» يقبض على مُهربي وقود بالخمس

أعلن جهاز دعم الاستقرار، القبض على مهربي وقود في مدينة الخمس شرقي العاصمة طرابلس.



وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فقد تمكن مكتب الخمس بجهاز دعم الاستقرار من ضبط شاحنة وقود بضواحي مدينة الخمس تستخدم في عمليات التهريب وتصل سعتها إلى 50 ألف لتر من الوقود.

كما تم قبض جهاز دعم الاستقرار على 5 أفراد يستخدمون الشاحنة لغرض تهريب الوقود.

هذا واتُخذِت الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالة المضبوطين إلى نيابة مكافحة الفساد الخمس.