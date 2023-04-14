صور.. «دعم الاستقرار» يُعلن اكتشاف مقبرة رومانية في مصراتة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اكتشاف مقبرة رومانية قديمة تحتوي على رفات هياكل عظمية بشرية، في مدينة مصراتة.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه بعد ورود معلومات من قسم التحري فرع المنطقة الوسطى بجهاز دعم الاستقرار حول الاشتباه في وجود موقع أثري بمنطقة أبوروية غربي مدينة مصراتة، تم تكليف دوريات من الجهاز بالتوجه إلى الموقع وتأمينه، بالتعاون مع الدوريات المركزية فرع الوسطى.

وقام فرع الوسطى بالجهاز بمخاطبة المحامي العام بنيابة مصراتة، والذي أصدر توجيهاته بالتواصل مع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار فرع الوسطى، والذين قدموا لاستلام الموقع الأثري بإجراء رسمي بعد تأمين جهاز دعم الاستقرار له لمدة خمسة أيام، حرصاً على سلامته وألا تمتد إليه أيادي العابثين.