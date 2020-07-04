صور.. دوريات أمنية مكثفة داخل العاصمة ومدينة ترهونة

قامت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أمس الجمعة، بتكثيف عمل دورياتها الأمنية داخل العاصمة طرابلس ببلدية حي الأندلس وطرابلس المركز لحفظ الأمن والاستقرار.

كما قامت الإدارة بتكليف عدد من الدوريات الأمنية بالتمركز داخل مدينة ترهونة في مناطق “العبانات، الحواتم، سوق الجمعة المصابحة”، على مدار 24 ساعة من خلال الدوريات الثابتة والمتحركة وفتح النقاط التفتيشية بالطرق الرئيسية والفرعية داخل هذه المناطق.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الإجراء يأتي لبسط الأمن وضبط الخارجين عن القانون والسهر على راحة المواطنين، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وفرض السيطرة الأمنية.

دوريات أمنية مكثفة داخل العاصمة طرابلس ومدينة ترهونةقامت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Freitag, 3. Juli 2020