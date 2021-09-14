صور.. رئيس الحكومة يُشرف على تسليم أول دفعة من صكوك منحة الزواج

أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، على تسليم صكوك منحة الزواج لعدد من المتقدمين بحضور وزير الشباب فتح الله الزني، ورئيس صندوق دعم الزواج خالد محمد.

وألقى رئيس الحكومة كلمة بالمناسبة، أكد فيها دعمه لشريحة الشباب، ورغبته في رؤيته لخيم لأفراح عوضا عن خيم المأتم وصناديق الإعمار عوضا عن صناديق الذخائر وأعرب عن أمله في الشباب الذين يُنتظر منهم الكثير ويعول عليهم في التنمية والبناء.

وسلم الدبيبة بعد ذلك أولى الصكوك لأول شخص من الدفعة الأولى من المتقدمين والتي تضمنت على عدد 60 شاب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لتيسير زواج الشباب التي أطلقها في الاحتفال الوطني باليوم العالمي للشباب أغسطس الماضي.