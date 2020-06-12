صور.. رصد وتوثيق للمقابر الجماعية

نظمت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، زيارة إلى مدينة ترهونة مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة لدى الإدارة، أمس الخميس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة العمليات الأمنية، واللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بوزارة العدل.

وأفادت إدارة الإعلام الخارجي، بأن الزيارة تأتي لرصد وتوثيق المقابر الجماعية للموطنيين الأبرياء التي تم العثور عليها بمحيط المدينة بعد هروب عناصر حفتر، والتي ترتقي إلى جرائم حرب.

وتأتي هذه الخطوة لنقل الصورة الحقيقية لما وصل إليه إجرام العصابات التي كانت تسيطر على المدينة ووضع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أمام مسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي وما يتعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أخذ لقطات لعودة الحياة العامة داخل المدينة عقب التحرير وبسط الأمن عليها.

نظمت وزارة الخارجية ( إدارة الاعلام الخارجي ) زيارة إلى مدينة ترهونة لعدد منوسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة لدى الإدارة… Gepostet von ‎وزارة الخارجية الليبية‎ am Donnerstag, 11. Juni 2020

كما قامت اللجنة المُشكلة من وزير العدل بموجب القرار رقم 411 لسنة 2020 المختصة بالكشف عن المقابر الجماعية برفقة مدير عام مركز الطب الميداني والدعم وبحضور وكيل النيابة المُكلف من قِبل مكتب النائب العام أمس الخميس، بزياره لثلاثة مقابر جماعيه في كل من:

المشروع الزراعي ترهونة.

ترهونة الربط.

سوق الخميس إمسيحل العوته.

وخلال هذه الزيارات تم الكشف عن أماكن المقابر الجماعية ووضع علامات تحذير من الاقتراب وقفلها توطئة لاستخراج الجثامين لاحقاً من قِبل اللجنة وفق الأسس المتعارف عليها.

قامت اللجنة المشكلة من السيد وزير العدل بموجب القرار رقم 411 لسنة 2020 المختصة بالكشف عن المقابر الجماعية برفقة مدير… Gepostet von ‎مركز الطب الميداني والدعم‎ am Freitag, 12. Juni 2020