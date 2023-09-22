فيديو.. شركة الكهرباء تُرسل قافلة ضخمة إلى المنطقة الشرقية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن تسيير أكبر قافلة تضم أكثر من 250 آلية وشاحنة وأكثر من 400 فني ومختص من الشركة، في اتجاههم إلى الشرق الليبي، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد المشاي،

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن ذلك يأتي ضمن خطة شركة الكهرباء لإعادة بناء البنية التحتية للشبكة بالكامل، بمعايير عالية على كامل المنطقة الشرقية.

وانطلقت ظهر الجمعة أكبر قافلة أرسلتها الشركة العامة للكهرباء تضم أكثر من 250 آلية وشاحنة مجتمعة محملة بالمعدات الكهربائية وقطع الغيار والمحولات الهوائية والمحطات الجاهزة بمختلف الأحجام والأعمدة الخشبية وسلات الإنارة والمولدات، إلى جانب فرق الطوارئ والديزل والكوابل وأكثر من 400 فني ومختص من كوادر الشركة، لمساندة المنطقة الشرقية في إصلاح الأعطال والأضرار التي أثرت بالشبكة الكهربائية بجناحها الشرقي والتي سببتها الفياضانات والأعاصير التي ضربت المنطقة الشرقية.

الشركة العامة للكهرباء تُسير قافلة كبرى متكونة من اكثر من 250 شاحنة محملة عليها معدات و مواد و آليات يرافقهم 400 مهندس و فنيي لأعادة التيار الكهربائي لكل بيت بالمناطق المتضررة من الإعصار بالمنطقة الشرقية . #الشركة_العامة_للكهرباء تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الجمعة، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣

#مباشر || الشركة العامة للكهرباء تُسير قافلة كبرى متكونة 250 شاحنة و آلية محملة بمعدات و مواد و محولات واعمدة و آليات يرافقهم 400 مهندس و فنيي من الشركة العامة للكهرباء ، لأعادة التيار الكهربائي لكل بيت بالمناطق المتضررة من الإعصار . #الشركة_العامة_للكهرباء تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الجمعة، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣

تسيير أكبر قافلة تضم آكثر من 250 آلية و شاحنة و آكثر من 400 فني ومختص من رجال الشركة العامة للكهرباء ، في إتجاههم للشرق… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الجمعة، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣