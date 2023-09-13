صور.. شركة الكهرباء تُرسل قافلة ضخمة إلى المنطقة الشرقية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن انطلاق ثاني أكبر قافلة للشركة، من العاصمة طرابلس وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد المشاي.

وأوضحت الشركة أن القافلة تضم ما يزيد عن 100 آلية وشاحنة مجتمعة محملة بالمعدات الكهربائية وقطع الغيار والمحولات الهوائية والمحطات الجاهزة بمختلف الأحجام والأعمدة الخشبية وسلات الإنارة والمولدات إلى جانب فرق الطوارئ والديزل والكوابل.

كما تضم القافلة أكثر من 300 فني ومختص من كوادر الشركة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الفورية العاجلة وإصلاح الأعطال الحاصلة جراء العاصفة التي ضربت جزء كبير من المنطقة الشرقية.

إنطلاق ثاني أكبر قافلة للشركة العامة للكهرباء بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة د. محمد المشاي، تضم مايزيد عن 100 ألية وشاحنة… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأربعاء، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣