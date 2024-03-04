صور.. ضبط أكبر شحنة من مخدر «الكوكايين» بميناء بنغازي البحري

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عن ضبط شحنة وصفها بـ”التاريخية ” تحمل أسرار جريمة دولية في ميناء بنغازي البحري.



وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن عناصره الأمنية تمكنوا بالتعاون مع الوحدات العسكرية التابعة للواء طارق بن زياد- من ضبط أكبر كمية من مادة الكوكايين في تاريخ البلاد، وذلك من خلال عملية نوعية بميناء بنغازي البحري، تعادل قيمتها أكثر من 224 مليون دينار ليبي.

وأوضح الجهاز، أن عملية الضبط جاءت بعد تلقي بلاغ في 29 فبراير 2024 من نقطة الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، يفيد بوجود شحنة موز مشبوهة آتية من دولة الإكوادور، يشتبه في أنها تحتوي على كمية من مادة “الكوكايين الخام”.

وأشار جهاز مكافحة المخدرات إلى أنه وفور تلقي المعلومة كُلف مكتب التحريات بتشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والتعامل مع المعلومة والتنسيق مع النيابة ومصلحة الجمارك، لافتا إلى أن التحقيقات أظهرت أن عملية الشحن نفّذت وفق المعايير المعتمدة دوليًا.

وفي اليوم التالي، انتقل الفريق إلى الميناء لفتح الحاويتين، إذ اتضح أنه أفرج عنهما عقب تفتيشهما وتمريرهما على الكشف الصحي، ولكن عناصره أرجعهما وأعيد تمريرهما على جهاز الماسح الضوئي.

وأضاف الجهاز أنه ومن خلال تفتيش الحاويتين بواسطة “كلاب الأثر” عُثر على كمية تقدر بنحو (128) كجم من مخدر الكوكايين الخام (ما يعادل (640) كجم بعد تخفيفها) مخبأة داخل أرضية الحاويتين.

وكشف جهاز مكافحة المخدرات، عن أن عقب عمليات التحقيق الأولية تبيّن تواطؤ أحد أعضاء مصلحة الجمارك، كما ضبط أحد المشتبه بهم.

وأحيل المتهمين والمخدرات إلى مديرية مصلحة الجمارك بميناء بنغازي البحري، في حين لا تزال عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات مستمرة عن بقية أفراد الشبكة.

#ضبط_اكبر_كمية_من_مخدر_الكوكايين في إطار التعاون المشترك بين جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمديرية العامة… تم النشر بواسطة ‏جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية‏ في الاثنين، ٤ مارس ٢٠٢٤