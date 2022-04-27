صور.. ضبط أكبر مصنع للخمور المحلية في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن ضبط أكبر مصنع لصناعة الخمور محلية الصنع في العاصمة طرابلس.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بتمكن أعضاء مكتب تحريات تاجوراء ومكتب الدوريات التابعين لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى من مداهمة وكر لتصنيع الخمور داخل مزرعة بمنطقة تاجوراء شرقي طرابلس.

ةتم ضبط 55000 ألف لتر من الخمور محلية الصنع، وهو يعتبر من أكبر المصانع التي تم ضبطها بالمنطقة وبمدينة طرابلس.

هذا وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.