صور.. ضبط اعتداءات على مسارات النهر الصناعي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن استمرار الحملة الأمنية لمنع وضبط التجاوزات على مكونات جهاز النهر الصناعي، بناء على تعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات على مسارات نقل المياه بجهاز نهر الصناعي.

وتستمر المتابعة للأعمال المنجزة في إقفال عدد من المخالفات المتمثلة في التوصيلات العشوائية وغير القانونية بمسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي ضمن الحملة الأمنية القائمة بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور.

وضبطت الدوريات الأمنية بفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة العامة للعمليات الأمنية، أمس الثلاثاء، عدداً من المخربين الذين قاموا بالاعتداء وتكسير صمامات المياه بمجمعات المياه داخل الحدود والإدارية بمنطقة بني وليد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وجاء ذلك عقب الحملة الأمنية التي انطلقت داخل منطقة الشويرف والحساونة لمنع التعديات والمخالفات على منظومات جهاز النهر الصناعي.