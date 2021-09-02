صور.. ضبط اعتداءات على مسارات النهر الصناعي

قامت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي، أمس الاربعاء، بحملة أمنية موسعة، تنفيذاً لتعليمات النائب العام لمنع الإعتداءات والتعديات على الأراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية في بلاغ، فقد تم خلال الحملة ضبط 15 شخص يقومون بإعادة الوصلات غير القانونية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، التي تم قفلها خلال المدة الماضية والممتدة من مدينة ترهونة وصولاً للحدود الإدارية لمدينة بني وليد.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الإختصاص.

كما تم خلال الجولة، مراجعة مجمعات المياه والتوصيلات العشوائية التي تم قفلها من قِبل والتي كانت تستخدم في الري والزراعة بطريق غير قانونية الأمر الذي تسبب في ضعف تدفق المياه للعاصمة طرابلس ومدن الجبل والمناطق الأخرى.

أسفرت الحملة الأمنية التي قامت بها دوريات فرع إدارة انفاذ القانون طرابلس بالادارة العامة للعمليات الامنية رفقة دوريات من… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الخميس، ٢ سبتمبر ٢٠٢١