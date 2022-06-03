صور.. ضبط اعتداءات وتعديات على مسارات النهر الصناعي

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، الخميس، ع استمرار حملة وقف الاعتداءات والتعديات على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

وأفادت الإدارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بضبط 10 شاحنات على متنها خزانات مياه قاموا بتكسير إحدى صمامات المياه وتعبئة المياه بطريقة غير قانونية وترك الصمام مفتوح وإهدار للمياه والمال العام.

وتم حجز المركبات وسيتم إحالتها رفقة محضر جمع الاستدلالات لمكتب النائب العام.