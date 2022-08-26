صور.. ضبط تشكيل عصابي استولى على أرض للدولة

أعلنت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، عن ضبط تشكيل عصابي قام بتزوير مستندات أرض لتقسيمها وبيعها، تقدر قيمتها بـ14،000،000 مليون دينار ليبي.

وأشارت القوة في بلاغ اليوم الجمعة، إلى واقعة تقسيم أحد الأراضي المملوكة للدولة بمساحة ثلاثة هكتار (جزء من بـوسكو طريق المطار – طرابلس) والتي وقعت بتاريخ 29 يوليو 2022 والتي تم ضبط مجموعة من الأشخاص متهمين في الواقعة من قبل أعضاء قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق.

ومن خلال البحث والتحري من قبل أعضاء القوة، تمكنوا من إثرها بالإطاحة بعصابة منظمة تمتهن تزوير المستندات وإصدار عقود وأوراق وأختام مزورة بالكامل وبتواريخ رجعية تعود إلى فترة التسعينات، للاستيلاء على أراضي الدولة الليبية، وتقسيمها وبيعها بحجة ملكيتها، وتضم أشخاص مدنيين وموظفين ومدراء مكاتب تابعين لوزارة الزراعة ومدراء متقاعدين وأشخاص عسكرين وقادة مجموعات مسلحة.

واتخذت الإجراءات القانونية وتم إحالتهم للنيابة العامة ومازال البحث جارٍ لملاحقة باقي المطلوبين.