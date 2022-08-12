صور.. ضبط شاحنات تهريب وقود في نسمة وترهونة ومزدة

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، عن ضبط شاحانت تهريب وقود، في مدن نسمة وترهونة ومزدة.

وأفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بتمكن مفارزه من ضبط شاحنة مغطّاة بالتّراب بها خزان وقود مخبأٌ في أسفلها يحمل 14 ألف لتر من الوقود تم ضبطها جنوب مدينة نسمة.

كما تمكّنت مفارز اللّواء من ضبط شاحنة تحمل (الفحم) بها خزان أسفل منها يحمل عدد 15 ألف لتر من الوقود المهرّب

جنوب مدينة ترهونة.

وفي جنوب مدينة مزدة، تمكّنت مفارزنا من ضبط شاحنة بها 40 ألف لتر من الوقود المهرّب كانت متوجهة خارج البلاد.

ونوه لواء 444 قتال إلى أن مفارزه ستواصل تطبيق خطتها الموضوعة حفاظاً على قوت الليبيين ومقدراتهم، وتخفيفاً عن معاناة أبناء الجنوب وضربًا للعصابات الإجراميّة التي تُتاجر بقوت اللّيبيّين الذي لا يصل للعديد من المناطق.