صور.. ضبط شحنة خمور بميناء مصراتة قادمة من أوكرانيا

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، اليوم الخميس، عن ضبط شحنة خمور بميناء مصراتة، قادمة من أوكرانيا.

وبعد ورود معلومات تفيد بالاشتباه في حاوية سعة 40 قدم تحتوي على مواد تنظيف (شامبو) قادمة من أوكرانيا، تم الاشتباه بها باحتوائها على مواد ممنوعة (مشروبات كحولية)، وعلى الفور قام رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة العقيد خالد الضلعة، بالتحفظ على الحاوية وفتح محضر وتشكيل لجنة برئاسته لفتح الحاوية والتأكد من مفاد المعلومات الواردة.

وباشرت اللجنة عملها التي تم تشكيلها من أعضاء المركز وأعضاء وحدة التفتيش الآلي وأعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة، وتم فتح الحاوية حيث وجد خلف صناديق الشامبو صناديق عند فتح بعضها تبين بداخلها زجاجات تحتوي على سائل شفاف يشتبه بأن تكون مشروبات كحولية “خمر”.

وكان إجمالي محتويات الحاوية 900 علبة شامبو وعند فتح باقي الصناديق اتضح وجود 12000 زجاجة يشتبه بأن تكون مشروبات كحولية.

وبذلك تم إحالة المحضر إلى رئيس النيابة المختصة لاستكمال إجراءات الاستدلال بالخصوص.

#ضبطيات بعد ورود معلومات تفيد ‬⁩ بالاشتباه في حاوية سعة 40 قدم تحتوي على مواد تنظيف (شامبو) قادمة من #اوكرانيا تم… تم النشر بواسطة ‏مصلحة الجمارك الليبية‏ في الخميس، ٢٤ فبراير ٢٠٢٢