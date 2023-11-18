صور.. ضبط شحنة مخدرات في ميناء بنغازي

أعلن مكتب النائب العام، ضبط شحنة مخدرات في ميناء بنغازي قادمة من الهند.

ووفق بلاغ صادر عن المكتب، فقد أجرت سلطة التحقيق تفتيشاً غايته إثبات جريمة الشروع في تهريب كمية من المؤثرات العقلية إلى البلاد.

ونهض وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي، بمسؤولية فحص المعلومات التي ساقها مأمور الضبط القضائي المنسب إلى مركز جمرك ميناء بنغازي في معرض إثباته لواقعة دَسِّ كمية من المؤثرات العقلية؛ في مستوعِب مخصص لنقل سجاد مستورد من جمهورية الهند.

وبادر المحقق إلى إجراء تفتيش المستوعب؛ فترتَّب عن الإجراء ضبط 208,600 قرص موثر.

وبتتميم إجراء التفتيش؛ باشر المحقق الإجراءات التي تلزم إقامة الدعوى في مواجهة 3 متهمين تمكنت جهة الاستدلال من ضبطهم؛ ووجه بملاحقة بقية المسهمين الغائبين؛ واتخذ التدابير اللازمة لملاحقة المتهمين الموجودين خارج الولاية القضائية الوطنية.

سلطة التحقيق تجري تفتيشاً غايته إثبات جريمة الشروع في تهريب كمية من المؤثرات العقلية إلى البلاد. نهض وكيل النيابة،… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الجمعة، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣