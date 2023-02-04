صور.. ضبط كمية كمية من القواذف وذخائر الأسلحة في الخمس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن ضبط كمية كبيرة من القواذف وذخائر الأسلحة بعد مداهمة إحدى المواقع في مدينة الخمس شرقي العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفادت الوزارة في بلاغ، فإن ذلك جاء بعد ورود بلاغ إلى مركز شرطة الخمس بمديرية أمن الخمس من أحد المواطنين مفاده قيام شخصين مجهولين ملثمين بالتهجم عليه داخل محل لبيع الهواتف المحمولة بالحارة واستوليا منه على عدد 10 هواتف نقالة ومبلغ 10.000 د.ل بقوة السلاح أحدهم يحمل مسدس والأخر يحمل قنبلة يدوية “رمانة”.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من أعضاء قسم البحث الجنائي بالمديرية، ومباشرة البحث والتحري وجمع المعلومات حول الواقعة؛ حيث تم التوصل لشخص يستعمل أحد أجهزة الهواتف المسروقة، وبمتابعته تم التوصل إلى الشخص الثاني وتم ضبطهما وهما المدعو “م، خ، ش” والمدعو “ع، خ، ش”، وبحوزتهما مجموعة من الهواتف المسروقة وأقراص مخدرة وقطع من مخدر الحشيش.

وبالتحقيق معهما اعترافا بأنهما على علم ودراية بمرتكب عملية السرقة، وهو شقيقهم المدعو “ع، خ، ش” ومعه شخص آخر؛ وتم إلقاء القبض عليه وبضبط أقواله اعترف بارتكابه الواقعة، كما أفاد بأن الشخص الأخر يُخفي بإحدى الاستراحات الخاصة به بمنطقة زوايد العرقوب مجموعة كبيرة من القواذف والصواريخ وذخائر أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وعلى الفور تم عرض محضر الواقعة على النيابة العامة وأخذ الأذن بمداهمة مبنى الاستراحة؛ حيث تم ضبط مجموعة من القواذف الخاصة بالدبابات وقواذف آر. بي. جي ومجموعة رؤوس تفجير تخص قواذف متنوعة وكمية من ذخائر الأسلحة المتوسطة.

وتم جلب المضبوطات والتحفظ عليها؛ وفي اليوم التالي وردت معلومات تفيد بوجود بعض المباني الأخرى وحاوية سعة 40 قدم تحتوي على بعض المؤن والمعدات العسكرية وذخائر وقواذف، وباشرت النيابة العامة التحقيق بالواقعة والانتقال إلى تلك المبنى والحاوية والكشف عليها من قبل النيابة العامة رفقة أعضاء القسم ووحدة البحث الخمس؛ وتم ضبط عدد من الذخائر والمعدات العسكرية وأمرت النيابة العامة بجلبها والتحفظ عليها.

وبناء على تعليمات مدير نيابة الخمس الجزئية بإعدامها تم الكشف عليها من قِبل الجهات المختصة وإحالتها إلى جهاز المباحث الجنائية الوسطى لتولي عملية الإعدام ونقلها من قبل أعضاء البحث الجنائي الخمس وقوة المهام الخاصة إلى جهاز المباحث الجنائية فرع الوسطى لمنطقة الكراريم؛ حيث تم إعدامها في مكان مخصص بإشراف المباحث الجنائية الوسطى ومأمور الضبط التابع لقسم البحث الجنائي الخمس المكلف من قبل النيابة العامة وبحضور عدة جهات أمنية أخرى؛ هذا ولازال البحث مستمر لضبط باقي المتهمين.