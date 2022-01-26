صور.. ضبط كمية من «الحشيش» على شاطئ البحر بطرابلس

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بأنه من خلال عمليات البحث عن الصياد المفقود أسامة أبولميدة، من قِبل دوريات الإدارة العامة لأمن السواحل بتمشيط الساحل البحري بالعاصمة طرابلس، ضبطت الدوريات كمية من مخدر الحشيش على شاطئ البحر، وتُقدر الكمية بـ20 كيلو جرام 76 قطع بحجم 250 جرام.

وعقب العثور على المخدرات، تم الاستعانة بمكتب الأثر بجهاز المباحث الجنائية لتمشيط المنطقة بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات المبدئية وإحالة المضبوطات لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأثنى مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، على مجهودات أعضاء الإدارة وجهاز المباحث الجنائية بمكتب الأثر، وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على التعاون الأمني، وأعضاء إدارة العلاقات والتعاون لتواجدهم لإظهار هذه الجهود التي تصب في أمن الوطن والمواطن، حسب قوله.