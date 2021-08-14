صور.. ضبط مجامع مياه مخالفة واعتداءات على أنابيب النهر الصناعي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن ضبط مجامع مياه مخالفة عن طريق التوصيلات العشوائية، بالإضافة إلى ضبط أشخاص اعتدوا على أنابيب جهاز النهر الصناعي.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأن ذلك جاء ضمن الحملة التي ينفذها فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة جهاز الشرطة الزراعية وبالتنسيق مع جهاز النهر الصناعي، لضبط ومنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الممتدة من منطقة الهيرة إلى داخل الحدود الإدارية لمدينة بني وليد، وذلك تنفيذاً لتعليمات النائب العام بالخصوص.

وبلغت الضبطيات والمخالفات التي تم إيقافها خلال مدة أسبوع من انطلاق الحملة أكثر من 283 مجمع مياه مخالف عن طريق التوصيلات العشوائية إلى جانب ضبط 18 شخصاً من الذين يقومون بهذه التوصيلات غير القانونية من أنابيب جهاز النهر الصناعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.