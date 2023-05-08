صور.. ضبط مكان لإعادة تغليف مواد غذائية منتهية الصلاحية

استهدف مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكاناً يقع بمنطقة جنزور يتخذ منهُ مكانا لإعادة تعبئة وتغليف السكر والأرز من مصادر منتهية الصلاحية في أكياس صغيرة بعلامات تجارية مختلفة ويقوم بتوزيعها بكميات كبيرة داخل السوق.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قام بها مدير الرقابة الداخلية بالإدارة العامة رفقة مدير مكتب جنزور ومفتشيه وجهاز الأمن الداخلي والحرس البلدي.

وتم خلال الجولة تسجيل المخالفات الآتية:

ضبط مصادر السكر والأرز داخل أكياس كبيرة (شوالات) بالمكان مخزنة بطريقة سيئة في درجات حرارة مرتفعة ورطوبة مع انتهاء صلاحيتها

يقوم بتوزيع تغليف الأرز والسكر وتعبئته على علامات تجارية مختلفة غير مرخصة مع عدم كتابة البيانات التوضيحية عليها و تذييلها بتواريخ الإنتاج والانتهاء

النظافة العامة سيئة

انعدام مواصفات ممارسات تعبئة الحبوب من الأرز والسكر

عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط اثناء الزيارة

العمالة وافدة إفريقية الجنسية نظافتها الشخصية سيئة غير ملتزمة بالزي الخاص بتعبئة كهذه منتجات

عدم وجود شهادات صحية للعاملين

انبعات روائح كريهة من المكان

عدم وجود برنامج مكافحة الافات

غش تجاري في وزن الصافي للتعبئة مكتوب أن وزنها 900 جرام وبعد قياسها اتضح وزنها الفعلي 730جرام

يقوم بتوزيع الآلاف من منتجه بشكل يومي حيث تم ضبط شاحنة كبيرة محملة بمنتجاته جاهزة للترويج

هذا وتم قفل المكان وضبط صاحبه وإحالته إلى الجهات الأمنية ذات الاختصاص.