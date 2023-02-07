صور.. ضبط 269 كيلو كوكايين قيمتها أكثر من 7 مليون دولار

أعلنت مصلحة الجمارك ضبط كمية من الكوكايين الخام في ميناء الخمس البحري، تُقدر بـ269 كيلوجرام، قيمتها أكثر من 7 مليون دولار.

وبحسب ما أفادت المصلحة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك جاء عقب تلقي معلومات بالاشتباه في وجود ممنوعات داخل حاوية 40 قدم محملة بالدجاج المجمد برازيلي المنشأ وتتبع الشحنة الموردة عبر الخط الملاحي البرازيل إسبانيا إيطاليا وصولا إلى الخمس.

وتم الإيقاع بالشحنة بالرغم من قلة الإمكانيات وعدم وجود دعم حقيقي للمصلحة منذ سنوات واعتماد المصلحة على الاتفاقيات المبرمة مع الدول الصديقة والشقيقة والتعاون المشترك معها في تقصي المعلومات والتتبع، وفقاً لمصلحة الجمارك.

هذا وتم إعدام الشحنة مباشرة لخطورتها بإشراف مباشر من نيابة المخدرات.