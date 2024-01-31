صور.. ضبط 44 كيلو من المخدرات بمدينة طبرق

تمكن عناصر فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة طبرق، من ضبط (44) كيلو من المخدرات خلال عملية أمنية نوعية نفذها عناصر الفرع في حي الخليج بالمدينة.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فإن العملية جاءت بعد أن ورود معلومات مؤكدة للفرع تفيد بوجود شخص يقوم ببيع وتصنيع المخدرات في منزله.

وقامت العناصر الأمنية بمداهمة المنزل بعد حصولهم على أذن من النيابة العامة وألقوا القبض على المتهم وعثروا بمنزله على الأدوات التي يستخدمها في تصنيع المخدرات بالإضافة لكميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأشار فرع الجهاز إلى أن العملية الأمنية التي تم تنفيذها بنجاح تعد من أكبر عمليات ضبط المخدرات في مدينة طبرق خلال العام الحالي.

🚨🚨🚨 بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 30-1-2024 وعند تمام الساعة 11:30 مساءً، انطلقت دورياتنا بعد ورود معلومات تفيد بأن هناك… تم النشر بواسطة ‏جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – طبرق‏ في الأربعاء، ٣١ يناير ٢٠٢٤