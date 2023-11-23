صور.. ضبط 49 موقعاً لبيع مكونات شركة الكهرباء المسروقة في الزاوية

أعلن مكتب النائب العام، ضبط 49 موقعاً استعمله 40 وافداً و5 ليبيين في ممارسة نشاط بيع مكونات الشبكة الكهربائية المسروقة من مدينة الزاوية ومحيطها.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد أجرت الضابطة القضائية استدلالاً غايته الكشف عن ممارسي فعل الاتجار بالمنقولات المختلسة من مواقع الشركة العامة للكهرباء في مدينة الزاوية؛ ومحيطها.

وإجراءً لتعليمات النائب العام القاضية باتخاذ التدابير الرامية إلى حماية مكونات الشبكة الكهربائية وملاحقة من أسهم في اختلال انتظام هذا المرفق؛ عقد المحامي العام في نطاق محكمة استئناف الزاوية، اجتماعاً، مع قادة الضابطة القضائية في المدينة، حيث تناول الاجتماع مخطط رد سرقة المنقولات المخصصة للخدمة العامة؛ وتنسيق نشاط الاستدلال في شأنها.

وأسفرت الإجراءات المتولدة عن ضبط 49 موقعاً استعمله 40 وافداً و50 ليبيين في ممارسة نشاط بيع متحصلات جريمة السرقة موضوع الاستدلال.

الضابطة القضائية تجري استدلالاً غايته الكشف عن ممارسي فعل الاتجار بالمنقولات المختلسة من مواقع الشركة العامة للكهرباء… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الخميس، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣