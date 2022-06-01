صور.. عملية عسكرية لتمشيط مناطق الجنوب الغربي

أعلنت قوة مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، عن خروج شعبة الاحتياط منذ أيام في عملية عسكرية شاركت فيها أيضا قوة 166 للحماية والحراسة واللواء 111 مجحفل، استجابة لأوامر عسكرية من القائد الأعلى ورئاسة الأركان العامة وآمر قوة مكافحة الإرهاب.

وأفادت القوة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه تم خلال هذه العملية التي انطلقت بقيادة آمر شعبة الاحتياط مختار الجحاوي، تمشيط مناطق الجنوب الغربي بعد ورود معلومات حول تحرك بعض مجموعات التهريب في المنطقة وخلايا إرهابية.

وقد شملت هذه العملية عددا من المناطق والمدن كجنوبي طرابلس وترهونة وبني وليد ووادي اللود والشويرف وبوقرين وصولا إلى مصراتة.

وستواصل شعبة الاحتياط ومن معها من القوات العمل من خلال هذه العملية ووفقا لخطة أمنية مشتركة على بسط الأمن وقطع الطريق أمام شبكات الإرهاب والتهريب في منطقة الجنوب الغربي لليبيا.