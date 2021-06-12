صور.. «فرج قعيم» يتجول داخل شوارع ومناطق العاصمة

قام وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية نقيب فرج أقعيم العبدلي، بجولة داخل مناطق وشوارع العاصمة طرابلس أمس الجمعة.

ورافق فرج قعيم في هذه الجولة، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، ووزير الشباب فتح الله الزني.

وشملت الجولة شوارع العاصمة طرابلس للإطلاع على حال المواطنين والحديث معهم، وكذلك القيام بزيارة للجنة إزالة المباني العشوائية لمُتابعة عملها في إزالة المبانى المُخالفة و المُقام على الأراضي المملوكة للدولة الليبية بحضور المُدير التنفيذي لشركة الأشغال العامة طرابلس، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية.

قام وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد "بشير الأمين " ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية نقيب "فرج أقعيم العبدلي … تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الجمعة، ١١ يونيو ٢٠٢١