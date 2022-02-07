صور.. قوة مكافحة الإرهاب تنشر دورياتها العسكرية والأمنية

أعلنت قوة مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، عن البدء الفعلي في تفعيل دورياتها الأمنية والعسكرية واسعة النطاق في المناطق الصحراوية التي تشهد نشاطا وتحركا لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي والتي كان آخر أعمالها الإرهابية التفجير الإرهابي بمنطقة القطرون جنوب البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للقوة في بيان، بأن ذلك يأتي بناء على توجيهات القائد الأعلى للجيش الليبي، وتعليمات آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، حيث باشرت القوة منذ أيام دوريات أمنية وعسكرية معززة بالآليات المتوسطة والثقيلة والجنود والضباط في الانتشار والتحرك نحو المناطق الصحراوية التي تشهد نشاطا للتنظيم الإرهابي داعش.

وأكدت قوة مكافحة الإرهاب أنها ستقوم بملاحقة جميع أوكار التنظيمات الإرهابية أينما حلت داخل ربوع الوطن.