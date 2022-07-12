صور.. لواء 444 قتال يُحرر عشرات المختطفين الأجانب

أعن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، الاثنين، عن تحرير عشرات الرهائن الأجانب.

وأفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فسيبوك، بأن مفارزه تمكنت في عملية خاطفة من تحرير عدد 110 مخطوف من جنسيّة جمهوريّة بنغلاديش، كانواْ قد تعرّضواْ في وقت سابقٍ لشتّى صنوف التّعذيب والابتزاز.

وأشار اللواء إلى أن العصابة الخاطفة كانت من بني جلدةِ المخطوفين وعددهم 9 أشخاص وبالتّعاون مع 2 أشخاص ليبين، كانواْ يقومون باستدراج ضحاياهم في أوكار عدّة ومن ثمّ يقومون بسجنهم ويطالبون أهاليهم وذويهم بدفع مبالغ مالية تصل لـ25ألف دينار مقابل إطلاق صراح كلّ فرد.

واتُّخذت في حقّهم جميع الإجراءات القانونية وسيتمّ إحالتهم لجهات الاختصاص.