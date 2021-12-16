صور.. لواء 444 يضبط شاحنتي تهريب وقود

أعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، عن ضبط شاحنتي تهريب وقود.

وأفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه وبتعليمات آمر منطقة طرابلْس العسكريّة اللّواء عبدُالقادر منصور، تمكّّنت مفارز اللّواء 444 قِتال، فجرَ اليوم الخميس، وفي كمين محكم وسَط الصّحراء من القبض على 9 أشخاص مسلّحين يقتادون شاحنتان محمّلتان بعدد 60 ألف لتر وقود معدّة للتّهريب.