صور.. لواء 444 يقبض على مجموعة مسلّحة تمتهن التهريب

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، القبض على مجموعة مسلحة تمتهن التهريب.

وبحسب ما أفاد اللواء في بلاغ، فقد اشتبكت المفارزُ الصّحراويّة التابعة للواء 444 قتال، جنوب مدينة مِزدة مع مجموعة مسلّحة تمتهن التهريب أثناء مطاردتهم.

وتمكنت المفارز بعد مطاردتهم، من ضبط 6 آليات والقبض على المسلّحين وسيتم إحالتهم لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.