صور.. لواء 444 قتال يقبض على «ملك النُّحاس»

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابليس، القبض على ناصر المعرفي الملقب بـ”ملك النحاس” في مدينة ترهونة.»

وبحسب ما أفاد اللواء في بلاغ، فقد قام العرفي رفقةَ عبد الرحيم الكاني بسرقة 1379 بكرة من الكوابل الكهربائية البحرية والعادية التابعة لشركة الكهرباء جنوب مدينة طرابلس، وحرقها وبيعها نحاس خارج البلاد عام 2019 فترة الحرب، وتم بيعها كخردة بمبلغ يقدر بـ120 مليون دينار ليبي خارج البلاد.

وأشار اللواء 444 قتال إلى أنه سيتمّ إحالة المقبوض عليه لجهات الاختصاص لينال جزاءه.