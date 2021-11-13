صور.. لواء 444 يقبض على مهربي بشر غرب الشويرف

تمكّنت مفارز اللّواء 444 قِتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، من ضبط آليات والقبض على العديد من المهرّبين غرب مدينة الشويرف جنوبي غرب ليبيا؛ بعد اشتباك مع المهرّبين بالأسلحة الخفيفة صباح اليوم السبت.



وبحسب ما أفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد تمكّنت مفارز اللّواء من استهداف آليّة مسلّحة أثناء الاشتباك المباشر مع المهرّبين والقبض على من فيها ومصادرة أسلحتهم..

وتأتي هذه العمليّات المتواصلة في إطار الخطة الموضوعة من قِبَلِ اللّواء 444 قِتال للقضاء على كافّة أشكال التهريب بالمنطقة..

وحذّر اللواء كلّ من امتهن التهريب أو أعان المهرّبين بأي شكلٍ من الأشكال؛ بأنهم لن يتهاونوا معهم وسيضربون بيد من حديد ولن يترددوا في القضاء عليهم مهما كلف ذلك من ثمن.